Die Aktie von Best Buy (WKN: 873629) war im Rahmen des etablierten langfristigen Bullenmarktes bis auf ein im vergangenen November markiertes Rekordhoch bei 141,97 USD angestiegen. Dort leitete eine Shooting-Star-Kerze eine Korrekturphase ein, die weiterhin andauert. Zuletzt hatte das Papier der Einzelhandelskette versucht, sich im Dunstkreis des 50%-Retracements der letzten Aufwärtswelle vom Corona-Crash-Tief und der Kurslücke vom 22. Juli 2020 zu stabilisieren. Im gestrigen Handel setzte sich der mittelfristige Abwärtstrend jedoch begleitet von hohem Handelsvolumen dynamisch fort. Der Anteilsschein sackte bis auf ein 19-Monats-Tief bei 89,44 USD ab. Hieraus ergeben sich unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 83,64/83,96 USD. Darunter lässt sich eine weitere Auffangregion bei 75,27 USD ausmachen. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines zeitnahen Tagesschlusskurses oberhalb der beiden nächsten Widerstände bei 91,50 USD und 92,93 USD, um das kurzfristige Chartbild leicht aufzuhellen. Im Erfolgsfall wäre eine Erholungsrally in Richtung 95,00 USD und eventuell 98,00-100,00 USD vorstellbar. Der mittelfristige Abwärtstrend würde jedoch erst mit einem Anstieg über das Reaktionshoch bei 103,09 USD gebrochen. Das Unternehmen wird am 3. März seine Geschäftszahlen präsentieren.