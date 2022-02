Diese Analyse wurde am 22.02.2022 um 14:37 Uhr erstellt.

Die Aktie des Ölkonzerns Chevron (WKN: 852552) hatte im März 2020 ein 15-Jahres-Tief bei 51,60 USD markiert. Hiervon ausgehend etablierte sie einen zyklischen Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt hatte der Wert die Kursspitzen aus den Jahren 2018 (133,80 USD) und 2014 (135,10 USD) überquert und ein neues Rekordhoch bei 139,44 USD markieren können. Die darunter gestartete Konsolidierung führte die Notierung in der vergangenen Woche wieder geringfügig unter die genannten Kursspitzen zurück. Ein Tagesschluss über der aktuellen Widerstandszone bei 135,10-136,16 USD würde einen zeitnahen erneuten Vorstoß an das Hoch bei 139,44 USD nahelegen. Mit einem Wochenschluss darüber würde schließlich der langfristige Bullenmarkt bestätigt mit einem möglichen nächsten Ziel bei 149,29-157,81 USD. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 132,05 USD, insbesondere per Tagesschluss, für eine Ausdehnung der laufenden Verschnaufpause mit nächsten potenziellen Zielen bei 128,07/128,47 USD und 125,09/126,34 USD sprechen. Zu einer Eintrübung der derzeit bullishen Ausgangslage im mittelfristigen Zeitfenster käme es erst mit einer nachhaltigen Verletzung der beiden darunter befindlichen Supportzonen bei 121,70/122,84 USD und 117,13-119,26 USD.