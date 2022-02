Die Aktie des Essenslieferanten DoorDash (WKN: A2QHEA) hatte nach ihrem Börsengang Ende 2020 eine Handelsspanne zwischen 110,13 USD und 257,25 USD etabliert. Diese Range verließ sie im Rahmen des im vergangenen November gestarteten Kursabschwungs im Januar südwärts. Aktuell versucht der Wert oberhalb des am 3. Februar bei 91,96 USD markierten Rekordtiefs zu stabilisieren. Diese Stabilisierung könnte zu einer mittelfristig relevanten Bodenbildung mutieren, falls dem Papier der nachhaltige Anstieg per Tagesschluss über die Hürde bei 117,24 USD gelingt. Im gestrigen Handel veröffentlichte Geschäftszahlen führten innerhalb der zuletzt etablierten Range zu einem von sehr hohem Volumen begleiteten Kurssprung über die 20-Tage-Linie. Kann sich die Aktie in den kommenden Handelstagen per Tagesschluss über dem Support bei aktuell 100,21-103,31 USD halten, stehen die Chancen für eine Ausdehnung der Erholung vom Rekordtief gut. Über dem Widerstand bei 117,24 USD entstünde Potenzial in Richtung zunächst 128,00-130,97 USD und 142,52 USD. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter 91,96 USD den übergeordneten Abwärtstrend bestätigen und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 76,34 USD und 66,68 USD mit sich bringen.