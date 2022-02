Nächste Unterstützungen:

34.643

34.304

33.808-34.007

Nächste Widerstände:

35.048-35.102

35.201/35.244

35.386-35.536

Bislang kann das Kursgeschehen als bloßer Pullback an die zuvor im dreitägigen dynamischen Abverkauf verletzten Durchschnittslinien gewertet werden. Ein signifikanter Rutsch unter die Unterstützung bei 34.643 Punkten würde nun ein erstes Indiz für eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends vom Februar-Hoch bei 35.824 Punkten liefern. Bestätigt würde diese Annahme mit einer Unterschreitung des Tiefs bei 34.304 Punkten. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen lauten in diesem Fall 33.808-34.007 Punkte, 33.546 Punkte und 33.150/33.272 Punkte. Unterhalb der letztgenannten Zone würde schließlich auch der mittelfristige Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 36.953 Punkten bestätigt und einer übergeordnete Topbildung abgeschlossen. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Index aktuell über eine Widerstandszone bei 35.048-35.102 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde das kurzfristige Chartbild leicht aufhellen. Darüber befinden sich nächste relevante Hürden bei 35.201/35.244 Punkten und 35.386-35.536 Punkten. Die Wahrscheinlichkeit für mittelfristig weiter fallende Notierungen bleibt hoch, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss überwunden wird.