Die Aktie des Corona-Impfstoffherstellers Moderna (WKN: A2N9D9) hatte ausgehend vom im Februar 2020 bei 17,91 USD verzeichneten Zwischentief dynamisch bis auf ein im August vergangenen Jahres bei 497,49 USD markiertes Allzeithoch ansteigen können. Seither korrigiert sie diesen explosiven Kursschub und notierte dabei zuletzt am Montag ein Korrekturtief bei 138,14 USD. Per Tagesschluss gelang es dem Anteilsschein jedoch, sich oberhalb des vorausgegangenen Tiefs vom 24. Januar bei 138,17 USD zu behaupten. Positive Divergenzen in den aktuell überverkauften Oszillatoren signalisieren derzeit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere technische Erholung oder Bodenbildung. Bestätigt würde eine solche mittelfristig relevante Trendumkehr jedoch erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Widerstandszone bei 170,00-177,57 USD. Im Erfolgsfall würden Kursavancen in Richtung zunächst 194,43 USD, 200,00/201,92 USD und 210,00-216,97 USD möglich. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 138,14 USD, insbesondere per Tagesschluss, würde dieses Szenario negieren. In diesem Fall müsste eine unmittelbare Fortsetzung des Abwärtstrends mit möglichen nächsten Zielen bei 117,34 USD und eventuell 102,66 USD favorisiert werden. Das Unternehmen wird am 24. Februar vor Börsenstart seine Quartalszahlen präsentieren.