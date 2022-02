Die Aktie des Pharmakonzerns AbbVie (WKN: A1J84E) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem Aufwärtstrend. Die zyklische Hausse beförderte sie ausgehend vom Tief aus dem März 2020 bei 62,55 USD bis auf ein im gestrigen Handel markiertes neues Rekordhoch bei 145,46 USD. In den vergangenen zwölf Monaten konnte der Wert um rund 36 Prozent zulegen, während der marktbreite S&P 500 im selben Zeitraum ein Plus von rund 14 Prozent verbuchte. Zuletzt zeigte die Notierung eine Beschleunigung des Aufwärtstrends. Mögliche nächste Ziele und Widerstände befinden sich bei 148,04 USD, 150,04 USD und 154,15 USD. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über eine nächste potenzielle Unterstützungszone bei 138,15-140,00 USD. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde eine deutlichere Abwärtskorrektur des primären Aufwärtstrends wahrscheinlich mit nächsten möglichen Auffangbereichen bei 131,70-134,50 USD und 125,86-128,26 USD.