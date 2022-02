Nächste Unterstützungen:

35.281

35.200

34.994/35.021

Nächste Widerstände:

35.493-35.679

35.935-36.139

36.502/36.514

Ob den Bullen der nachhaltige Ausbruch über die kurzfristig kritische und aktuell im Test befindliche Widerstandszone bei 35.493-35.679 Punkten gelingt, bleibt abzuwarten. Der Index befindet sich im Spannungsfeld zwischen dem intakten Erholungstrend vom am 24. Januar bei 33.150 Punkten markierten Mehrmonatstief und dem ebenfalls intakten Abwärtstrend vom am 5. Januar bei 36.953 Punkten verzeichneten Rekordhoch. Ein Break über 35.679 Punkte würde das technische Bild weiter aufhellen mit nächsten potenziellen Zielen und Hürden bei 35.935-36.139 Punkten und 36.502/36.514 Punkten. Nächste Unterstützungen lauten 35.281 Punkte und 35.200 Punkte. Darunter würden die Bären einen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster erhalten und es wäre ein Test der Zone 34.994/35.021 Punkte zu erwarten. Deren nachhaltige Unterschreitung per Tagesschluss sowie ein Rutsch unter die darunter befindliche nächste bedeutende Supportzone bei 34.666-34.799 Punkten würden schließlich das technische Bild deutlicher eintrüben und eine Fortsetzung des noch dominanten Abwärtstrends wahrscheinlich machen.