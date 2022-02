Die Aktie des Online-Reisevermittlers Booking Holdings (WKN: A2JEXP) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Mittelfristig etablierte sie eine Handelsspanne unterhalb des im November 2021 verzeichneten Rekordhochs bei 2.687 USD und oberhalb der im Dezember erfolgreich getesteten Supportzone bei 2.054-2.087 USD. Mit dem gestrigen Ausbruch über die in den vergangenen Wochen deckelnde Widerstandszone bei 2.485-2.518 USD steht nun ein zeitnaher erneuter Angriff auf die Ziel- und Widerstandsregion 2.650/2.687 USD auf der charttechnischen Agenda. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone per Wochenschluss würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und potenzielle nächste Ziele bei 2.859 USD und 2.917/2.928 USD aktivieren. Ein Tagesschluss unterhalb der nun als Support fungierenden Zone 2.485-2.518 USD würde nun ein kurzfristig relevantes Warnsignal für die Bullen darstellen. Zu einer deutlicheren Eintrübung der technischen Ausgangslage käme es erst mit einer Verletzung der beiden solideren Unterstützungsbereiche bei aktuell 2.391/2.422 USD und 2.322/2.342 USD. Das Unternehmen wird am 23. Februar seine Quartalszahlen präsentieren.