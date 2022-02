Die Ford-Aktie (WKN: 502391) hatte im vergangenen Jahr durch beeindruckende relative und absolute Stärke geglänzt. Die dynamische Hausse beförderte die bis auf ein am 13. Januar dieses Jahres bei 25,87 USD verzeichnetes Dekadenhoch. Seither befindet sich der Wert in einer deutlichen Korrekturphase. Dabei erreichte er zuletzt nach einem Abverkauf in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen das 38,2%-Fibonacci-Retracement des im März 2020 gestarteten Bullenmarktes. Auf diesem Support formte er im gestrigen Handel einen Inside Day. Bislang stellt dies lediglich einen Stabilisierungsansatz dar. Ein heutiger deutlicher Schluss im positiven Terrain oder ein Intraday-Anstieg über den Widerstand bei 18,12 USD würden für eine kräftigere technische Erholung in Richtung 18,80 USD und eventuell 19,49-19,87 USD sprechen. Um das Risiko einer anschließenden Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends signifikant zu mindern bedürfte es allerdings eines nachhaltigen Anstiegs über die Hürde bei 20,71-21,05 USD per Tagesschluss. Im Erfolgsfall wäre ein zeitnaher erneuter Vorstoß in Richtung Januar-Hoch vorstellbar. Ein Tagesschluss unter 17,50 USD würde derweil das Erholungsszenario im kurzfristigen Zeitfenster negieren und eine unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten korrektiven Abwärtstrends in Richtung zunächst 16,70 USD und möglicherweise 15,50-16,19 USD nahelegen. Solange der Anteilsschein spätestens im letztgenannten Bereich einen Boden ausbilden kann, bleibt der längerfristige Aufwärtstrend in seinem Bestand ungefährdet.