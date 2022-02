Der Anteilsschein des Online-Händlers Amazon.com (WKN: 906866) war vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 1.626 USD bis auf ein im Juli 2021 verzeichnetes Allzeithoch bei 3.773 USD angestiegen. Die darunter etablierte mehrmonatige Trading-Range wurde schließlich nach unten aufgelöst. Dieses bearishe Signal ließ die Notierung bis auf ein am 24. Januar gesehenes 19-Monats-Tief bei 2.707 USD abrutschen. Dort startete eine Erholungsbewegung, die nun nach der Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag nach US-Börsenschluss in die zweite Runde geht. Die Aktie sprang am Freitag begleitet von extrem hohem Handelsvolumen auf ein neues Rallyhoch, traf dort jedoch auf Widerstand in Gestalt der mehrwöchigen Abwärtstrendlinie und der unteren Begrenzung der nach unten verlassenen Trading-Range. Die Tageskerze mit kleinem Körper und ausgeprägten Schatten zu beiden Seiten signalisiert ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären auf dem erreichten Kursniveau. Die Aussicht auf eine zeitnahe Ausdehnung der Rally bleibt gut, solange der aktuelle Support bei 3.012-3.049 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein Anstieg über 3.224 USD würde das Szenario bestätigen mit nächsten potenziellen Zielen bei aktuell 3.270 USD (fallende 50-Tage-Linie) und 3.338-3.405 USD. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone käme es zu einer nennenswerten Entspannung auch der mittelfristigen Chartsituation zugunsten der Bullen. Nächste Hürden lauten im Erfolgsfall 3.459 USD, 3.513-3.556 USD und 3.762/3.773 USD. Mit Blick auf die Unterseite würde ein signifikanter Rutsch unter 3.012 USD, insbesondere per Tagesschluss, die Unterkante der Kurslücke vom Freitag bei 2.885 USD als nächstes mögliches Kursziel aktivieren. Der übergeordnete Abwärtstrend vom Rekordhoch würde schließlich unterhalb der Supportzone 2.707-2.767 USD bestätigt. Mögliche Ziele liegen in diesem Fall bei 2.446 USD und 2.086-2.256 USD.