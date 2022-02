Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend sowie deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt auf. Zuletzt hatte sie mit dem Ausbruch aus einer mehrmonatigen Stauzone zwischen 270,73 USD und 295,65 USD ein Anschlusskaufsignal generiert. Dessen analytisches Kursziel bei 320,57 USD wurde bereits abgearbeitet. Ausgehend vom neuen Rekordhoch bei 324,41 USD kam es im Januar zu einem Pullback an den Ausbruchsbereich und die 50-Tage-Linie. Dort einsetzendes Kaufinteresse beförderte die Notierung in den letzten Handelstagen wieder nordwärts. Um den übergeordneten Aufwärtstrend mit nächsten potenziellen Zielen bei 332/336 USD und 343 USD zu bestätigen, bedarf es nun eines nachhaltigen Anstiegs über die beiden nächsten Hürden bei 320,16 USD und 324,41 USD per Tagesschluss. Mit Blick auf die Unterseite entstünden kurzfristig relevante Warnsignale für die Bullen mit einem Tagesschluss unterhalb von 314,57 USD sowie mit einem Intraday-Rutsch unter das Reaktionstief bei 304,07 USD. In diesem Fall müsste eine deutlichere Ausdehnung der Korrekturphase unterhalb des Allzeithochs eingeplant werden. Mögliche Haltebereiche lauten dann 294,81/295,65 USD und 286,95/287,59 USD. Unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das mittelfristige Chartbild beginnen einzutrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 270-275 USD.