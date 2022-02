Nächste Unterstützungen:

14.961

14.825-14.886

14.647/14.696

Nächste Widerstände:

15.166/15.196

15.348-15.396

15.485

Dieser Ausbruch kann jedoch vom preislichen Ausmaß her noch nicht als nachhaltig gewertet werden. Die markttechnischen Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und indizieren zuletzt eine nachlassende Schwungkraft. Der Kurs sieht sich zudem einer wichtigen Ziel- und Widerstandszone gegenüber. Der Nasdaq Future notiert aktuell bereits rund 360 Punkte schwächer. Die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer Bullenfalle muss daher als deutlich erhöht angesehen werden. Nächste Unterstützungen liegen bei 14.961 Punkten, 14.825-14.886 Punkten und 14.647/14.694 Punkten. Darunter käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes und einer steigenden Wahrscheinlichkeit für eine Wiederaufnahme des intakten mittelfristigen Abwärtstrends. Weitere Supportbereiche bei 14.383 Punkten, 14.078 Punkten und 13.880 Punkten würden in diesem Fall in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Oberseite ist die aktuelle Hürde bei 15.166/15.196 Punkten kritisch. Darüber entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit nächsten Zielen bei 15.348-15.396 Punkten und 15.485 Punkten.