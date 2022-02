Die C-Aktie der Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H) weist einen dynamischen langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 konnte der Wert in der Spitze rund 200 Prozent zulegen. Ausgehend vom im vergangenen November verzeichneten Rekordhoch bei 3.037 USD hatte er eine kräftige Abwärtskorrektur durchlaufen. Bei 2.493 USD meldeten sich die Bullen schließlich zurück und beförderten die Notierung wieder über die steigende 200-Tage-Linie. Im gestrigen Handel gelang nach der Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen ein weiterer Befreiungsschlag mit dem von hohem Volumen begleiteten Sprung über die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage sowie über die korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Intraday konnte der Anteilsschein sogar knapp eine neue Bestmarke (2.042 USD) erzielen, schloss dann jedoch nach Gewinnmitnahmen deutlich unterhalb des November-Hochs. Kurzfristig könnte sich die Konsolidierung vom neuen Allzeithoch nun fortsetzen. Potenzielle Auffangbereiche lauten 2.911/2.912 USD, 2.895 USD und 2.832-2.845 USD. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleiben die Bullen in einer starken Position für eine zeitnahe Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Darunter wäre hingegen ein ernsthafter Test der mittelfristig bedeutsamen Supportzone bei 2.703-2.767 USD zu erwarten. Übergeordnet bearish würde es erst unter 2.493 USD. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Hürde bei 3.037/3.042 USD per Tagesschluss, würde der übergeordnete Bullenmarkt bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 3.185/3.245 USD und 3.373 USD.