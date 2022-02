Die UPS-Aktie (WKN: 929198) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie eine monatelange Trading-Range zwischen 177,13 USD und 220,24 USD etabliert. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen sprang die Aktie schließlich im gestrigen Handel begleitet von sehr hohem Handelsvolumen aus der Stauzone und markierte ein neues Allzeithoch bei 233,72 USD. Aus diesem Anschlusskaufsignal im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends ergibt sich ein potenzielles Kursziel bei 263 USD. Zwischengeschaltete Extensionsziele lauten 236/237 USD und 246/247 USD. Kurzfristig betrachtet würde ein Pullback in Richtung des Ausbruchsniveaus bei 220 USD nicht überraschen. Das bullishe Bias würde erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die massive Unterstützungszone bei aktuell 202,49-207,60 USD negiert.