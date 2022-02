Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) konnte im Rahmen des langfristigen und extrem dynamischen Aufwärtstrends bis auf ein am 4. November vergangenen Jahres verbuchtes Allzeithoch bei rund 1.243 USD vorstoßen. Seither befindet sich der Anteilsschein des Elektroautobauers im Korrekturmodus. Die zweite Abwärtswelle führte die Notierung an die zentrale Ziel- und Unterstützungszonebei aktuell 792-837 USD zurück. Dort befinden sich unter anderem die 200-Tage-Linie, die fallende mittelfristige Unterstützungslinie, die Aufwärtstrendlinie vom Tief im Mai 2021 und das 61,8%-Fibonacci-Retracement des Aufschwungs vom genannten Tief. Die dort am Freitag geformte Bullish-Harami-Tageskerze wurde mit dem gestrigen kräftigen Anstieg (+10,68%) bestätigt. Zur Aufrechterhaltung einer bullishen Sichtweise ist nun erforderlich, dass das Tief bei 792,01 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Nächste Hürden und potenzielle Erholungsziele befinden sich bei 950,92 USD, 967,24 USD und 987,69/1.000,00 USD. Zur weiteren Aufhellung des technischen Bildes bedarf es einer nachhaltigen Überwindung der Zone 1.032/1.049 USD. Im Erfolgsfall könnte sich der laufende Aufschwung zunächst in Richtung der korrektiven Abwärtstrendlinie bei aktuell 1.192 USD fortsetzen. Ein signifikanter Rutsch unter 792,01 USD würde hingegen den Bären den technischen Vorteil verschaffen. Nächste Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 763/764 USD, 696-711 USD, 649/650 USD, 620/630 USD und 539/547 USD.