Diese Analyse wurde am 29.12.2022 um 14:59 Uhr erstellt.

Der Dow Jones Industrial etablierte in den vergangenen Handelstagen eine Trading-Range zwischen 32.573 Punkten und 33.438 Punkten. Im gestrigen Handel prallte er am Widerstandsbereich der oberen Range-Begrenzung ab und rutschte per Tagesschluss (32.876) unter die steigende 50-Tage-Linie.