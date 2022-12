Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes im November 2021 ein Rekordhoch bei 700,99 USD markiert. Der anschließende Abverkauf schickte die Notierung bis zum Mai auf ein 5-Jahres-Tief bei 162,71 USD zurück. Darüber konnte der Wert einen mittelfristigen Boden ausbilden und am 20. Juli komplettieren. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Mit dem am 13. Dezember gesehenen Verlaufshoch bei 332,72 USD schloss der Anteilsschein die bearishe Abwärtslücke vom 20. April. Ausgehend vom dort befindlichen Widerstandscluster schlug er zuletzt den Korrekturmodus ein und bestätigte dabei die bearishe Implikation einer steigenden Keil-Formation. Im charttechnischen Fokus steht nun die bedeutende potenzielle Ziel- und Unterstützungszone bei aktuell 246,00-254,66 USD. Dort befinden sich unter anderem die mehrmonatige Aufwärtstrendlinie, die 200-Tage-Linie, die Kurslücke vom 19. Oktober, die Rückkehrlinie des korrektiven Abwärtstrendkanals sowie die 100%-Projektion der ersten Korrekturwelle. Kann sich der Kurs spätestens im Dunstkreis dieser Zone stabilisieren, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend in seinem Bestand ungefährdet. Darüber lassen sich mögliche Auffangbereiche bei 273,23 USD, 268,54/268,58 USD und 260,96/261,88 USD ausmachen. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Hürden bei 285,19-291,01 USD und 297,96-303,12 USD. Darüber entstünde ein erstes prozyklisches Signal für ein mögliches Korrekturende und es würden nächste Barrieren bei 314,42 USD und 332,72/333,22 USD in den Blick rücken.