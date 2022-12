Die Aktie des Rohstoffkonzerns Freeport-McMoRan (WKN: 896476) hatte im November 2020 mit dem Anstieg über den Widerstand bei 20,25 USD eine mehrjährige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens vervollständigt. Bis auf ein im März dieses Jahres verbuchtes 11-Jahres-Hoch bei 51,99 USD haussierte der Anteilsschein. Der anschließende Kurseinbruch schickte die Notierung zurück bis auf ein im Juli gesehenes Jahrestief bei 24,80 USD. Im Rahmen einer bislang dreiwelligen Erholung konnte der Wert über die 200-Tage-Linie klettern und bis an eine mittelfristig bedeutsame Ziel- und Widerstandszone bei 40,74-41,60 USD vorstoßen. Dort ging er zuletzt in den Konsolidierungsmodus über. Im Dunstkreis des 23,6%-Fibonacci-Retracements formte er in der vergangenen Woche bullishe Umkehrkerzen. Um ein prozyklisches Indiz für einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung der kritischen Hürde bei 40,74-41,60 USD zu erhalten, bedarf es eines Tagesschlusses oberhalb der nächsten Barriere bei 38,55-39,05 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über 41,60 USD würde das übergeordnete technische Bild signifikant aufhellen mit potenziellen nächsten Zielen bei 43,62/44,21 USD und 46,17 USD. Mit Blick auf die Unterseite würde eine Verletzung des Hammer-Supports bei 36,85 USD für einen anstehenden Test der bedeutenderen Unterstützungszone bei aktuell 35,14-35,68 USD sprechen. Dort befinden sich unter anderem die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage, die kurz vor einem bullishen Kreuzen stehen („Golden Cross“). Solange diese Supportzone nicht nachhaltig verletzt wird, bestehen gute Aussichten auf eine Wiederaufnahme des mittelfristigen Aufwärtstrends. Darunter sowie unter 33,23 USD entstünden indes erste Hinweise für eine Fortsetzung des im März gestarteten Abschwungs.