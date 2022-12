Die Aktie des Krankenversicherers Unitedhealth Group (WKN: 869561) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Das mittelfristige Kursgeschehen seit April dieses Jahres kann als Ausbildung eines steigenden Dreiecks unterhalb des im Oktober verzeichneten Rekordhochs bei 558,10 USD gewertet werden. Aktuell sieht sich die Notierung erneut der kritischen Widerstandszone 553,29/558,10 USD gegenüber. Mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber per Tagesschluss, entstünde ein Anschlusskaufsignal in allen Zeitebenen. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 578/581 USD, 593/594 USD und 617/619 USD. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über eine relevante Supportzone bei 523,65-530,88 USD. Ein Tagesschluss darunter würde Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 514,89/515,38 USD und der unteren Dreiecksbegrenzungslinie bei aktuell 506,06 USD mit sich bringen. Unterhalb der Linie würde auch das mittelfristige Chartbild eingetrübt mit möglichen nächsten Abwärtszielen bei 500,77 USD und 487,74 USD.