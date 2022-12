Nächste Unterstützungen:

4.023/4.034

3.965-3.984

3.933-3.938

Nächste Widerstände:

4.084

4.100-4.120

4.147

Er überquerte damit seine noch fallende 200-Tage-Linie und schloss nahezu die Kurslücke vom 13. September bei 4.084 Punkten. Die laufende Rally könnte sich kurzfristig fortsetzen. Bedeutende nächste Widerstände befinden sich jedoch in unmittelbarer Rufweite. Der übergeordnete Abwärtstrend vom Rekordhoch bleibt zudem intakt. Nächster Widerstand oberhalb von 4.084 Punkten lässt sich bei 4.100-4.120 Punkten ausmachen. Dort verläuft unter anderem die übergeordnete Abwärtstrendlinie. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung 4.147 Punkte denkbar. Ein Tagesschluss darüber würde die mittelfristige Ausgangslage zugunsten der Bullen aufhellen. Nächster Support liegt bei 4.023/4.034 Punkten. Darunter würde ein möglicher Pullback in Richtung 3.965-3.984 Punkte signalisiert. Zu einer nennenswerten Eintrübung der aktuell bullishen Situation im kurzfristigen Zeitfenster käme es erst mit einer Verletzung der Zone 3.933-3.938 Punkte.