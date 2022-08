Die Aktie von Bristol-Myers Squibb (WKN: 850501) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte sie Ende Juni nach einer mittelfristigen Konsolidierung einen Ausbruch bis auf ein neues Allzeithoch bei 80,59 USD gezeigt. Dieser Ausbruch über ein ultralangfristig bedeutsames Widerstandscluster (Rückkehrlinie des primären Trendkanals/Rekordhoch aus dem Jahr 1999) erwies sich indes als nicht nachhaltig und somit als Bullenfalle. Ausgehend von der neuen Bestmarke befindet sich der Wert nun im mittelfristigen Korrekturmodus. Einer ersten Abwärtswelle bis 71,71 USD folgte eine moderate Gegenbewegung bis 75,86 USD und zuletzt ein erneuter Schwächeanfall, der die Notierung dynamisch bis auf ein gestern gesehenes 6-Monats-Tief bei 65,95 USD einbrechen ließ. Die kurzfristig überverkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren sowie das erreichte 50%-Retracement lässt eine technische Erholungsbewegung in Richtung der jüngst unterschrittenen und noch steigenden 200-Tage-Linie bei aktuell 69,93 USD als möglich erscheinen. Ein Tagesschluss darüber ist zur Aufhellung der aktuell angeschlagenen technischen Ausgangslage erforderlich. Im Erfolgsfall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 70,91/71,13 USD und eventuell 72,04/72,07 USD möglich. Um ein Signal für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends zu erhalten, müssten die Bullen die Notierung jedoch über die massive Widerstandszone bei 73,62-75,86 USD befördern. Mit Blick auf die Unterseite entstünde mit einem Tagesschluss unter 65,85/65,95 USD ein bearishes Anschlusssignal. Weitere zeitnahe Abgaben in Richtung 62,90/63,68 USD und 60,86-61,49 USD wären in diesem Fall zu favorisieren.