Nächste Unterstützungen:

32.078

31.973

31.885/31.912

Nächste Widerstände:

32.301/32.325

32.444-32.505

32.662/32.669

Der kurzfristige Abwärtstrendvom Rallyhoch bei 34.281 Punkten bleibt intakt. Die am Freitag gesehene Beschleunigung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Korrekturphase preislich und zeitlich ausdehnen könnte. Angesichts der extrem überverkauften Indikatoren auf Stundenbasis ist jedoch zugleich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine mögliche vorgeschaltete Zwischenerholung gegeben. Nächster Widerstand befindet sich heute bei 32.301/32.325 Punkten. Ein signifikanter Anstieg darüber, insbesondere per Stundenschluss, würde Erholungsspielraum in Richtung zunächst 32.444-32.505 Punkte eröffnen. Darüber liegen relevante Hürden bei 32.662/32.669 Punkten und 32.797-32.868 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter 31.973 Punkte ein bearishes Anschlusssignal in Richtung zunächst 31.885/31.912 Punkte senden. Darunter würde deutlicheres Abwärtspotenzial in Richtung 31.799 Punkte und 31.705/31.724 Punkte angezeigt.