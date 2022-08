Die Aktie des Krankenversicherers Unitedhealth Group (WKN: 869561) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im April ein Rekordhoch bei 553,29 USD erzielt. Der darunter geformte Shooting Star im Kerzenchart triggerte eine Korrektur bis auf 449,70 USD. Ein Inverted Hammer beendete dort am 17. Juni den Abschwung. Die nachfolgende Rally beförderte die Notierung wieder bis an das April-Hoch. An dieser Hürde prallte sie am 19. August ab. In einer bislang dreiwelligen Abwärtskorrektur erreichte der Wert im gestrigen Handel eine wichtige Ziel- und Unterstützungsregion, die aus der steigenden 50-Tage-Linie und der 100%-Projektion der ersten Abwärtswelle resultiert. Um ein Signal für ein mögliches Ende der Korrekturphase zu erhalten, müsste er ausgehend vom erreichten Support über die Widerstandsregion 538,99/543,19 USD ansteigen. Ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal entstünde mit einem nachhaltigen Ausbruch über 553,29 USD per Wochenschluss. Mögliche nächste Ausdehnungsziele lauten im Erfolgsfall 561/565 USD, 572 USD und 581/583 USD. Ein signifikanter Rutsch unter den Support bei 522,87-524,15 USD per Tagesschluss würde derweil eine ausgeprägte Korrekturphase mit nächsten potenziellen Zielen bei 510,99-513,61 USD, 505,89 USD und eventuell 489,20-496,02 USD indizieren. Darunter wäre schließlich ein Wiedersehen mit der übergeordnet kritischen Unterstützungszone 445,74-449,70 USD zu favorisieren.