Die Cintas-Aktie (WKN: 880205) hatte im vergangenen Dezember ein Rekordhoch bei 461,44 USD markiert. Die anschließende Korrekturphase führte die Notierung bis auf im Juni gesehene 343,86 USD zurück. Dort startete eine dynamische Rally, die sie signifikant über die 200-Tage-Linie und die korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch beförderte. Unterhalb des Rallyhochs bei 441,74 USD initiierte das Papier einen Pullback, der sich am Freitag bei hohem Handelsvolumen beschleunigte. Nächster Support befindet sich bei 418,14/418,64 USD. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde für eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 400,97-410,59 USD sprechen. Kann sich die Aktie im Dunstkreis dieser bedeutenden Supportzone stabilisieren, bleiben die Chancen für eine zeitnahe Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends erhalten. Ein Tagesschluss unterhalb der weiteren Unterstützung bei 392,80/393,57 USD würde das technische Bias unmittelbar auf „bearish“ drehen. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 378/381 USD, 365-367 USD und 344 USD. Mit Blick auf die Oberseite entstünden bullishe Anschlusssignale mit einem Tagesschluss über 434,98 USD und 441,74 USD. Darüber wäre ein Wiedersehen mit dem Allzeithoch bei 461,44 USD zu favorisieren mit Zwischenetappe bei 447,77 USD.