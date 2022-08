Die Aktie des Anbieters von Cloudsoftware Snowflake Inc. (WKN: A2QB38) bewegt sich ausgehend vom im November vergangenen Jahres markierten zyklischen Hoch bei 405,00 USD in einem Abwärtstrend. Nach dem sie im Juni ein Allzeittief bei 110,27 USD erreichte, initiierte sie einen Erholungstrend. Dieser ging im gestrigen Handel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen in eine Beschleunigungsphase über. Die Aktie sprang begleitet von extrem hohen Handelsvolumen über die obere Begrenzung des Erholungstrendkanals auf ein 4-Monats-Hoch. Potenzielle nächste Kursziele und Hürden befinden sich bei 201,63 USD und 222,85-225,93 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagessschluss würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 246,52-257,63 USD ermöglichen. Mögliche Rücksetzer sollten nun idealerweise bei 179,95-184,12 USD auf Kaufinteresse stoßen. Darunter wäre eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 161,98-166,55 USD einzuplanen. Unmittelbar bearish würde es erst wieder unterhalb des Supportbereiches 147,73-151,15 USD, dann mit potenziellen Zielen bei 129,78 USD und 110,27 USD.