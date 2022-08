Die Verizon-Aktie (WKN: 868402) befindet sich ausgehend vom im Dezember 2020 bei 61,95 USD markierten Hoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Der Abverkauf führte zum Bruch der Aufwärtstrendlinie vom zyklischen Tief aus dem Jahr 2010 und trübte das ultralangfristige Chartbild signifikant ein. Zuletzt rutschte das Papier im gestrigen Handel auf ein 5-Jahres-Tief bei 43,22 USD. Die anschließende Erholung führte zur Ausbildung eines bullish zu wertenden Southern Doji im Kerzenchart. Positive Divergenzen in den Oszillatoren auf Basis des Tagescharts und Wochencharts signalisieren ein Nachlassen der Abwärtsdynamik. Mit Blick auf die in unmittelbarer Rufweite befindliche und langfristig zentrale Ziel- und Unterstützungszone bei 42,65-44,02 USD ist zunächst jedoch eine Ausdehnung des Kursabschwungs fest einzuplanen. Eine Bestätigung für dieses Szenario wäre in einer Verletzung des Doji-Tiefs bei 43,22 USD zu sehen. Kann sich der Wert im genannten Zielbereich stabilisieren, stünden die Aussichten für eine nachfolgende deutlichere Erholungsphase gut. Ein signifikanter Wochenschluss unter 42,65 USD würde derweil das Chartbild weiter eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung 38,03/38,06 USD (mittelfristig) und Zwischenetappen bei 41,91-42,22 USD und 40,63/41,03 USD. Mit Blick auf die Oberseite entstünde mit einem Tagesschluss oberhalb von 43,77-43,98 USD ein erstes Entspannungssignal zugunsten der Bullen. Mögliche Erholungsziele lauten im Erfolgsfall zunächst 44,30/44,35 USD und 44,97/45,26 USD. Zu einer leichten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes bedarf es der Herausnahme der bedeutenderen Widerstandszone bei 46,05-46,68 USD. Dann wäre ein nachfolgendes Schließen der Kurslücke vom 21. Juli bei 49,01 USD vorstellbar.