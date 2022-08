Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) konnte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends bis auf ein am 4. November vergangenen Jahres verbuchtes Allzeithoch bei rund 1.243 USD ansteigen. Seither befindet sie sich in einer ausgeprägten Korrekturphase. Die jüngste Abwärtswelle führte den Anteilsschein des Elektroautobauers ausgehend von der korrektiven Abwärtstrendlinie bis auf ein im Mai verzeichnetes 10-Monats-Tief bei 621 USD zurück. Die darüber etablierte Range konnte am 21. Juli in Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen und begleitet von hohem Volumen nach oben verlassen werden. Der bullishe Ausbruch triggerte eine Rally bis auf ein 3-Monats-Hoch bei 944,00 USD. Die darunter etablierte Stauzone ist intakt. Eine Ausdehnung der laufenden Konsolidierungist wahrscheinlich. Nächste Unterstützungen liegen bei 838,06 USD und 822,56/825,14 USD. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung 784,72-792,63 USD zu favorisieren. Der mittelfristige Erholungstrend würde erst mit einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei 747,53-751,99 USD in seinem Bestand gefährdet. In diesem Fall entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 675,10 USD und 593,00-620,46 USD. Auf der Oberseite liegen relevante Hürden bei 903,15 USD und 944,00-973,10 USD. Ein Tagesschluss darüber würde eine Ausdehnung des Kursaufschwungs in Richtung der übergeordneten Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch bei aktuell 1.070 USD wahrscheinlich machen.