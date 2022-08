Nächste Unterstützungen:

4.130/4.137

4.107/4.112

4.079-4.095

Nächste Widerstände:

4.149

4.163-4.171

4.195-4.219

Mit Blick auf den Stundenchart liegt nun eine extrem überverkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren vor. Per Tagesschluss (4.138) konnte sich der Index knapp oberhalb der Unterkante der Kurslücke vom 10. August behaupten und im Stundenchart eine bullishe Doji-Kerze formen. Damit ergibt sich die Chance auf eine Stabilisierung oder weitergehende Kurserholung in Richtung 4.149 Punkte, 4.163-4.171 Punkte und eventuell 4.195-4.219 Punkte. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss überwunden werden kann, bleibt die Notierung anfällig für eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur. Potenzielle nächste Ziele auf der Unterseite befinden sich bei 4.107/4.112 Punkten und 4.079-4.095 Punkten. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 4.130/4.137 Punkten per Stundenschluss würde ein entsprechendes bearishes Anschlusssignal senden.