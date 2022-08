Die Aktie von Cadence Design Systems (WKN: 873567) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 192,70 USD im vergangenen Dezember vollzog sie einen Rücksetzer bis auf 132,32 USD. Die darüber etablierte Stauzone konnte der Wert im Juli nach oben verlassen. Zuletzt schraubte er sich bis auf eine neue historische Bestmarke bei 194,97 USD hinauf. Die damit verbundene leichte Überschreitung des Dezember-Hochs erwies sich jedoch als Bullenfalle. In den vergangenen Tagen orientierte sich der Anteilsschein deutlich abwärts. Mögliche Korrekturziele lassen sich bei 181,93 USD und 173,87/176,25 USD ausmachen. Erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die weitere potenzielle Auffangzone bei 166,56-168,73 USD käme es zu einer Eintrübung auch der mittelfristigen Chartsituation. Unmittelbar bearish wäre schließlich eine Verletzung des Supportclusters bei aktuell 160,83-162,26 USD per Tagesschluss zu werten. In diesem Fall wäre ein Wiedersehen mit der langfristig kritischen Unterstützungsregion 132,32/139,73 USD fest einzuplanen. Mit Blick auf die Oberseite entstünde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal mit einem signifikanten Anstieg über 194,97 USD per Tagesschluss. Darüber befinden sich nächste Ausdehnungsziele bei 203,46 USD, 208,91 USD und 215,47/215,74 USD.