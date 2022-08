Diese Analyse wurde am 22.08.2022 um 14:58 Uhr erstellt.

Der Dow Jones Industrial ging nach dem Markieren eines 4-Monats-Hochs bei 34.281 Punkten am Dienstag in den Konsolidierungsmodus über. Er rutschte dabei unter die zuvor knapp überwundenen wichtigen Widerstandsthemen 200-Tage-Linie und Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch im Januar zurück. Entsprechend erwies sich der Ausbruch auf der Oberseite als Bullenfalle. Am Freitag verbuchte der Index ein 4-Tages-Tief bei 33.627 Punkten.