Die Aktie von PayPal Holdings (WKN: A14R7U) war bis auf ein im Juli vergangenen Jahres bei 310,16 USD markiertes Allzeithoch vorgestoßen. Darunter kam es zu einer mehrmonatigen Trendumkehr in Gestalt eines am 9. November bestätigten Doppeltops. Der anschließende Abverkauf ließ das Papier bis auf ein Ende Juni dieses Jahres gesehenes 5-Jahres-Tief bei 67,58 USD einbrechen. Seither lief eine Erholungsrally, die zuletzt an Schwungkraft verlor. Überkaufte markttechnische Indikatoren und negative Divergenzen signalisierten eine Anfälligkeit für einen Rücksetzer im laufenden Erholungstrend. Der Kursrückgang vom in der vergangenen Woche erreichten 4-Monats-Hoch bei 103,03 USD dürfte sich ausdehnen. Nächster Support befindet sich bei 93,61-94,66 USD. Darunter wäre ein Schließen der am 3. August nach Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen gerissene Kurslücke bei 90,67 USD zu favorisieren. Weitere Auffangbereiche liegen bei 89,49 USD und aktuell 87,71 USD. Deutlich eintrüben würde sich das mittelfristige Chartbild erst mit einem Rutsch unter die Supportzone bei 80,22-82,48 USD. In diesem Fall entstünde Abwärtspotenzial in Richtung 75,17-76,71 USD und nachfolgend 67,58-69,55 USD. Ein prozyklisches Anschlusskaufsignal würde nun mit einem Tagesschluss oberhalb von 103,03 USD generiert. Nächste potenzielle Ziele und Hürden liegen im Erfolgsfall bei 105,95-107,75 USD und 115,52-117,20 USD.