Die Aktie von Gilead Sciences (WKN: 885823) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2015 bei 123,37 USD markierten Rekordhoch in einem langfristigen Bärenmarkt. Nach der Ausbildung eines 7-Jahres-Tiefs bei 56,56 USD im Dezember 2020 orientierte sich der Anteilsschein aufwärts bis auf ein im Dezember vergangenen Jahres verbuchtes Rallyhoch bei 74,12 USD. Im Rahmen des nachfolgenden Abschwungs konnte sich das Papier knapp bereits zwei Mal knapp oberhalb des zyklischen Tiefs aus dem Jahr 2020 deutlich nach oben absetzen. Zuletzt gelang dabei der von hohem Volumen begleitete Anstieg über die 200-Tage-Linie auf ein 6-Monats-Hoch. Aktuell konsolidiert der Wert diesen Kursschub. Eine Ausdehnung der Verschnaufpause mit möglichem Auffangbereich bei 63,98/64,24 USD würde das Chartbild nicht nennenswert trüben. Kann sich die Notierung per Tagesschluss darüber behaupten, bleiben die Chancen auf eine anschließende zeitnahe Fortsetzung des Erholungstrends erhalten. Nächste Hürden und potenzielle Kursziele lauten 66,90 USD und 67,64-68,30 USD. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde Ausdehnungsziele bei 69,37-70,83 USD, 72,00/72,57 USD und 74,12 USD aktivieren. Ein Tagesschluss unter 63,98 USD würde derweil ein Warnsignal an die Bullen senden und weitere Unterstützungen bei 63,55 USD, 62,99 USD und 61,74-62,18 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Darunter würden die Bären schließlich wieder Ruder übernehmen.