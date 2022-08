Die Aktie von Constellation Brands (WKN: 871918) hatte im März 2020 ein Crash-Tief bei 104,28 USD ausgebildet. Dort startete ein langfristiger Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist, jedoch ab dem Januar 2021 an Schwungkraft verlor. Zuletzt hatte das Papier im April ein Allzeithoch bei 261,53 USD erzielen können. Nach einer Abwärtskorrektur bis auf im Juni gesehene 223,86 USD konnte sich die Notierung stabilisieren und notiert aktuell oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Der Kursschub der vergangenen Tage beförderte den Wert über die Eindämmungslinie vom Rekordhoch auf ein 5-Wochen-Hoch. Die Bullen befinden sich damit in einer guten Position für einen erneuten Angriff auf das Rekordhoch. Eine Bestätigung für dieses Szenario wäre ein einem Tagesschluss oberhalb der nächsten Widerstandszone bei 252,07/254,51 USD zu sehen. Gelänge anschließend ein nachhaltiger Ausbruch über 261,53 USD, würde der übergeordnete Haussetrend bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 268-272 USD und 276-278 USD. Mit Blick auf die Unterseite verfügen die Bullen über den technischen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster, solange der Support bei 239,66-244,00 USD nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Darunter wäre ein ausgeprägter Rücksetzer in Richtung der steigenden 200-Tage-Linie bei aktuell 237,31 USD oder der horizontalen Supportzone bei 230,16/230,61 USD zu erwarten.