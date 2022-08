Nächste Unterstützungen:

33.852-33.889

33.583-33.652

33.272-33.400

Nächste Widerstände:

34.164-34.281

34.608

35.064

Die kurz- bis mittelfristig deutlich überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren macht den Index anfällig für eine deutlichere Verschnaufpause. Der Ausbruch über die Trendlinie und die 200-Tage-Linie kann vom Ausmaß her noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Mit Blick auf die Oberseite sieht sich der Index einer weiteren Barriere, bestehend aus einem Fibonacci-Retracement-Cluster und einer klassischen horizontalen Widerstandszone gegenüber. Ein Tagesschluss oberhalb des aktuellen Widerstands bei 34.164-34.281 Punkten würde den gestrigen Ausbruch bestätigen. Im Erfolgsfall würden nächste potenzielle Ziele und Widerstände bei 34.608 Punkten und 35.064 Punkten in den Fokus rücken. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 33.852-33.889 Punkten. Ein signifikanter Tagesschluss darunter würde den gestrigen Ausbruch als Bullenfalle entlarven und damit weitere Abwärtsrisiken im kurzfristigen Zeitfenster mit sich bringen. Nächste Auffangbereiche lauten dann 33.583-33.652 Punkte und 33.272-33.400 Punkte.