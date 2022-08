Im Rahmen des etablierten langfristigen Aufwärtstrends war die Aktie der Baumarktkette Home Depot (WKN: 866953) bis auf ein am 6. Dezember vergangenen Jahres bei 420,61 USD verzeichnetes Allzeithoch haussiert. Seither dominierten die Bären das Kursgeschehen. Bis auf ein im Juni gesehenes Tief bei 264,51 USD sackte das Papier ab. Der dort gestartete Erholungstrend gewann zuletzt an Dynamik. Im gestrigen Handel reagierte der Wert mit einem von hohem Volumen begleiteten Kursanstieg auf ein 5-Monats-Hoch auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Im Tageshoch erreichte er jedoch bereits ein bedeutsames Widerstandscluster, das aus der fallenden 200-Tage-Linie und der Rückkehrlinie des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals resultiert. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Hürde bei 334 USD per Tagesschluss würde die weitere Barriere bei 340,74-344,10 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Erst mit einem signifikanten Bruch auch dieser Zone käme es zu einer Aufhellung der Ausgangslage im mittelfristigen Zeitfenster. Darunter bleibt das Risiko einer Fortsetzung des mehrmonatigen Abschwungs mit neuen Tiefs im Vordergrund. Ein Warnsignal für die Bullen wäre nun bereits ein Rutsch unter die Supportzone bei 310-313 USD. In diesem Fall wäre zunächst ein weitergehender Rücksetzer in Richtung 303,31 USD und anschließend 291,79-297,68 USD einzuplanen. Darunter würde sich das kurzfristige technische Bild deutlicher eintrüben im Sinne eines möglichen zeitnahen Wiedersehens mit dem Verlaufstief bei 264,51 USD.