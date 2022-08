Nächste Unterstützungen:

13.612/13.625

13.525/13.555

13.220-13.271

Nächste Widerstände:

13.715/13.731

13.789

13.839/13.843

Die Bullen bleiben damit am Ruder und konnten per Tagesschluss die Hürde des 61,8%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtswelle vom März-Hoch überwinden. Mit Blick auf ein erreichtes Fibonacci-Zielcluster, eine steigende Widerstandslinie entlang der letzten beiden Kurzfrist-Hochs und mittlerweile überkauften Indikatoren, würde eine zeitnah einsetzende Verschnaufpause nicht überraschen. Nächste Unterstützungen lauten 13.612/13.625 Punkte und 13.525/13.555 Punkte. Darunter würde ein deutlicher Rücksetzer in Richtung 13.220-13.271 Punkte signalisiert. Auf der Oberseite befinden sich nächste Hürden und potenzielle Ziele bei 13.715/13.731 Punkten und 13.789 Punkten. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally bis auf 13.839/13.843 Punkte vorstellbar.