Die Aktie von PepsiCo (WKN: 851995) hatte im März 2020 nach einem crashartigen Ausverkauf ein 2-Jahres-Tief bei 101,42 USD ausgebildet. Seither weist der Trend beim Anteilsschein des Getränkeherstellers wieder übergeordnet aufwärts. Dem markieren eines Rekordhochs bei 177,24 USD im Januar dieses Jahres folgte eine Korrekturphase, in der das Papier zwischen 153,37 USD und 177,62 USD seitwärts pendelte. Zuletzt konsolidierte es mehrere Tage lang unterhalb der oberen Begrenzung der Stauzone. Im gestrigen Handel wagten sich die Bullen schließlich vor und beförderten die Notierung dynamisch aus der Range auf ein neues Allzeithoch. Im Rahmen des damit bestätigten Bullenmarktes lassen sich potenzielle nächste Ziele bei 184/186 USD und 192/194 USD ableiten. Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise bereits bei 176,80-177,69 USD auf Unterstützung treffen, um das Ausbruchssignal nicht zu gefährden. Ein nachhaltiger Rutsch darunter per Tagesschluss könnte einen deutlicheren Pullback in Richtung 172,40-174,00 USD einleiten. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es unterhalb der solideren Supportzone bei 167,46-169,42 USD. In diesem Fall würde ein Wiedersehen mit den Tiefs der Stauzone bei 153,37/154,86 USD nicht überraschen.