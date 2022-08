Nächste Unterstützungen:

4.258

4.222-4.229

4.201

Nächste Widerstände:

4.293

4.308

4.329/4.340

Der Index näherte sich damit bereits deutlich den übergeordnet relevanten Widerstandsthemen resultierend aus der fallenden 200-Tage-Linie (aktuell: 4.329) und der knapp darüber verlaufenden Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch an. Das Risiko einer deutlicheren Verschnaufpause steigt nun ebenfalls signifikant an. Im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster weisen die markttechnischen Indikatoren eine extrem überkaufte Signallage auf. Sentiment und Saisonalität liefern Gegenwind. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionierungen erscheinen aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten lediglich in deutlichere Kursschwäche hinein interessant. Nächste Hürden lassen sich bei 4.293 Punkten und 4.308 Punkten ausmachen. Darüber würde die kritische Barriere bei 4.329/4.340 Punkten in den unmittelbaren Fokus rücken. Nächste Unterstützungen liegen bei 4.258 Punkten und 4.222-4.229 Punkten. Eine Verletzung der Marke von 4.201 Punkten würde das kurzfristige Chartbild eintrüben und für eine deutlichere Korrekturphase sprechen.