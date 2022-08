Die Aktie von Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF) hatte nach einem mehrjährigen Abwärtstrend im Oktober 2020 ein 8-Jahres-Tief bei 33,36 USD ausgebildet. Nach einer deutlichen Erholung bis auf 57,05 USD schwenkte der Wert ab dem April 2021 wieder in einen Abwärtstrend über. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle verzeichnete er Mitte Juli ein 2-Jahres-Tief bei 36,57 USD. Die dort geformte bullishe Doji-Kerze leitete eine Erholungsrally ein. Mit dem am Freitag gesehenen Kursanstieg ergibt sich die Chance auf eine Ausdehnung des mittelfristigen Aufwärtstrends. Der Anteilsschein hatte zuvor bereits das Widerstandscluster bestehend aus der Abwärtstrendlinie vom Zwischenhoch im Januar und der 50-Tage-Linie überwinden können. Per Tagesschluss vom Freitag gelang die Überwindung der Hürde der Oberkante der Abwärtslücke vom 30. Juni. Als weitere bullishe Bestätigung wäre nun ein Tagesschluss oberhalb des 23,6%-Fibonacci-Retracements bei 40,92 USD zu sehen. Im Erfolgsfall wäre der Weg weitgehend frei in Richtung zunächst der fallenden 100-Tage-Linie bei aktuell 42,12 USD. Zu einer nennenswerten Aufhellung auch der übergeordneten charttechnischen Ausgangslage wäre ein Break über das Reaktionshoch bei 42,74 USD und anschließend über die Widerstandszone 43,61/44,27 USD erforderlich. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über nächste Unterstützungen bei 39,82 USD und 38,62-39,21 USD. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde das Erholungsszenario zerstören und fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 37,54 USD und 36,57/37,02 USD wahrscheinlich machen. Weitere Unterstützungen befinden sich darunter bei 35,81 USD und 33,36 USD.