Die Aktie des Corona-Impfstoffherstellers Moderna (WKN: A2N9D9) hatte ausgehend vom im Februar 2020 bei 17,91 USD verzeichneten Zwischentief dynamisch bis auf ein im August vergangenen Jahres bei 497,49 USD markiertes Allzeithoch ansteigen können. Seither dominierten die Bären das übergeordnete Chartbild. Sie drückten die Notierung bis zum Juni auf ein Tief bei 115,61 USD. Das Kursgeschehen oberhalb dieses Verlaufstiefs kann als Versuch einer langfristigen Bodenbildung gewertet werden. Dabei erlitten die Bullen jedoch zuletzt einen Rückschlag. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen attackierten die Bullen die kritische Widerstandszone bei 188,00-191,74 USD (Reaktionshoch vom März/primäre Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch/200-Tage-Linie) und beförderten das Papier in der Spitze bis auf ein 7-Monats-Hoch bei 197,44 USD. Dieser Ausbruch erwies sich jedoch als Bullenfalle und somit nicht als nachhaltig. Die Aktie formte eine Bearish-Harami-Kerze und rutschte wieder unter die genannten Widerstandsthemen zurück. Kurzfristig sind die Bären nun im Vorteil. Potenzielle Auffangbereiche lauten 180,73 USD und vor allem 161,62-169,04 USD. Eine nachhaltige Verletzung der kritischen Supportzone bei 151,73-153,28 USD würde auch das mittelfristige Chartbild eintrüben mit dem Risiko eines erneuten Wiedersehens mit dem Verlaufstief bei 115,61 USD. Zur Bestätigung der übergeordneten Bodenbildung wäre derweil ein signifikanter Tagesschluss oberhalb von 197,44 USD erforderlich. Im Erfolgsfall würden nächste potenzielle Ziele bei 205,73-215,33 USD und 232,73/233,70 USD in den Fokus rücken. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 259,20-261,49 USD vorstellbar.