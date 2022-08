Die Aktie der Bank Citigroup (WKN: A1H92V) hatte im März 2020 eine Hausse gestartet, die die Notierung vom Tief bei 32,00 USD bis auf ein im Juni 2021 gesehenes Hoch bei 80,29 USD beförderte. Der anschließend etablierte Abwärtstrend ist intakt und führte das Papier bis auf ein am 14. Juli verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 43,44 USD zurück. In Reaktion auf die Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalszahlen initiierte es dort eine dynamische Erholungsrally. Seit rund zwei Wochen konsolidiert der Anteilsschein die Rally unter dem Verlaufshoch bei 53,15 USD in einer engen Spanne seitwärts. Dabei fungiert die 100-Tage-Linie sowie das 23,6%-Fibonacci-Retracement als Support. Das kurzfristige Chartbild ist neutral. Ein Tagesschluss oberhalb von 53,15 USD und anschließend 54,20 USD würden nun bullishe Anschlusssignale senden und zugleich das mittelfristige Chartbild aufhellen. Eine potenzielle nächste Zielzone lautet im Erfolgsfall 56,28-57,49 USD. Dort befinden sich unter anderem das 50%-Retracement der letzten Abwärtswelle vom Februar-Hoch sowie aktuell die fallende 200-Tage-Linie. Weitere Hürden darüber lassen sich bei 58,25 USD, 59,30 USD und 60,44/61,43 USD ausmachen. Darüber würde sich schließlich auch das längerfristige Chartbild verbessern. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb von 50,73 USD würde derweil zunächst einen ausgeprägten Pullback in Richtung 49,44-49,63 USD und eventuell 47,15-48,30 USD nahelegen.