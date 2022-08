Nächste Unterstützungen:

33.234-33.272

33.110

32.878

Nächste Widerstände:

33.549

33.651

33.755

Der Erholungstrend bleibt intakt. Die Luft wird jedoch dünner. Im übergeordneten Chartbild richtet sich der Fokus auf die fallende 200-Tage-Linie sowie die Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch bei aktuell 33.915/33.932 Punkten. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über dieses bedeutende Widerstandscluster, würde sich das längerfristige Chartbild zugunsten der Bullen entspannen. Heute liegt der nächste relevante Widerstand bei 33.549 Punkten. Darüber entstünde ein bullishes Kurzfrist-Signal mit möglichen Zielen bei 33.651 Punkten und 33.755 Punkten. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 33.234-33.272 Punkten per Stundenschluss würde derweil ein kurzfristig bedeutsames Warnsignal an die Bullen senden. Mögliche Abwärtsziele lauten in diesem Fall 33.110 Punkte und 32.878 Punkte.