Nach der Markierung eines 6-Jahres-Tiefs bei 79,07 USD im März 2020 zeigte die Aktie des Unterhaltungsriesen Walt Disney Co. (WKN: 855686) einen zyklischen Aufschwung bis auf ein im März 2021 verzeichnetes Rekordhoch bei 203,02 USD. Hiervon ausgehend etablierte der Anteilsschein einen zyklischen Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt markierte er Mitte Juli ein 2-Jahres-Tief bei 90,23 USD. Dort initiierte die Aktie eine dynamische Erholungsrally. Im gestrigen Handel reagierte sie auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen mit einem von sehr hohem Handelsvolumen begleiteten Kurssprung. Die Notierung formte eine große Aufwärtslücke und überquerte dabei die Trendline des beschleunigten Abwärtstrends vom November-Hoch 2021. Nach dem Markieren eines 4-Monats-Hochs bei 123,27 USD setzten Gewinnmitnahmen ein, die zu einem Pullback an die Trendlinie führten. Kann sich die Aktie in den kommenden Handelstagen per Tagesschluss oberhalb des aktuellen Supportbereiches bei 116,70-117,07 USD etablieren, bleiben die Aussichten auf eine zeitnahe Fortsetzung der Rally erhalten. Ein Tagesschluss oberhalb von 123,27 USD würde den erfolgten Ausbruch bestätigen. Potenzielle Erholungsziele darüber lassen sich bei 127,79 USD und aktuell 130,93 USD (fallende 200-Tage-Linie) ausmachen. Zu einer nennenswerten Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst oberhalb der weiteren Widerstandsregion 133,32-135,13 USD. Im Erfolgsfall würde die Zone 144,46-146,53 USD als mögliches Ausdehnungsziel aktiviert. Ein Kursrutsch unter den aktuellen Support würde derweil für einen ausgeprägten Rücksetzer in Richtung 112,67/113,23 USD und eventuell 110,51/110,90 USD sprechen. Ein Tagesschluss darunter oder ein Intraday-Rutsch unter 105,37 USD würde schließlich unmittelbar bearishe Signale erzeugen mit Abwärtsrisiken in Richtung 99,56/100,90 USD und 90,23/92,01 USD.