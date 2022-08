Die Aktie der Norwegian Cruise Line Holdings (WKN: A1KBL8) war im Rahmen des Corona-Crashs im März 2020 bis auf ein Allzeittief bei 7,03 USD eingebrochen. Der anschließend etablierte zyklische Aufwärtstrend beförderte das Papier der Kreuzfahrtgesellschaft bis auf ein im März 2021 gesehenes Hoch bei 34,49 USD. Seither befinden sich die Bären wieder am Ruder. Die zyklische Baisse schickte die Notierung wieder bis auf ein im Juni dieses Jahres markiertes Verlaufstief bei 10,31 USD. Darüber versuchte sie sich an einer Stabilisierung und konnte im Zuge eines adynamischen Erholungstrends bis auf 14,07 USD vorstoßen. Die am Montag geformte bearishe Shooting-Star-Kerze wurde nach Veröffentlichung der Quartalszahlen im gestrigen Handel bestätigt. Die Aktie riss begleitet von hohem Volumen eine Abwärtslücke und verletzte den Support der 50-Tage-Linie. Charttechnisch steht nun die Erholungstrendlinie bei derzeit 11,67 USD sowie das letzte Reaktionstief bei 11,16 USD im Fokus. Deren Unterschreitung per Tagesschluss würde ein bearishes Anschlusssignal senden und die Supportzone 10,31/10,47 USD als mögliches nächstes Ziel aktivieren. Darunter müsste mittelfristig ein Wiedersehen mit dem Allzeittief bei 7,03 USD eingeplant werden. Als potenzielle Zwischenziele fungieren in diesem Fall die Fibonacci-Extensionen bei 9,29 USD, 8,87 USD und 7,98 USD. Mögliche Erholungen würden nun bei 12,63/12,68 USD und 13,40-14,08 USD auf Widerstand treffen. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone ist für eine Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes erforderlich. Im Erfolgsfall lauten mögliche Erholungsziele 14,91 USD, 15,89 USD und 16,34/17,08 USD.