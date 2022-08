Nächste Unterstützungen:

4.135

4.079/4.090

4.016-4.040

Nächste Widerstände:

4.168/4.178

4.222

4.308-4.370

Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals im Rahmen des mittelfristigen Erholungstrends bedarf es eines Anstiegs über die aktuelle Hürde bei 4.168/4.178 Punkten per Tagesschluss. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 4.222 Punkte und 4.308-4.370 Punkte. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 4.135 Punkten per Stundenschluss würde aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 4.079/4.090 Punkte und eventuell 4.016-4.040 Punkte werden lassen. Signifikant eintrüben würde sich das kurzfristige Chartbild erst unterhalb von 3.902-3.927 Punkten.