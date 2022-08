Die Aktie des Softwarekonzerns Microsoft (WKN: 870747) hatte im vergangenen November ein Rekordhoch bei 349,67 USD markiert. Der anschließend etablierte Abwärtstrend ließ sie in der Spitze um rund 31 Prozent bis auf eine bedeutende Unterstützungszone abrutschen. Oberhalb des im Juni bei 241,51 USD verzeichneten Verlaufstiefs gelang dem Anteilsschein eine mehrwöchige Bodenbildung. Diese wurde mit dem Kursschub am 27. Juli bestätigt. Zuletzt konsolidierte der Wert zwei Handelstage oberhalb der rückeroberten 100-Tage-Linie und unterhalb der deckelnden Abwärtstrendlinie vom Ende Dezember markierten Zwischenhoch. Mit dem am Mittwoch gesehenen Ausbruch auf ein 3-Monats-Hoch generierte er ein Anschlusskaufsignal. Potenzielle nächste Kursziele und Widerstandsthemen lauten 286,08/287,51 USD und 292,61-296,60 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone, in der aktuell auch die fallende 200-Tage-Linie verläuft, würde das mittelfristige Chartbild weiter aufhellen und die übergeordnet kritische Widerstandszone 307,00-315,95 USD in den Fokus rücken. Das kurzfristige Bias bleibt bullish, solange der Support bei 272,38-274,20 USD nicht unterboten wird. Darunter wäre ein Pullback in Richtung 261,00-265,33 USD einzuplanen.