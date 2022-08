Diese Analyse wurde am 04.08.2022 um 14:10 Uhr erstellt.

Die Okta-Aktie (WKN: A2DNKR) hatte im Februar 2021 bei 294,00 USD ein Rekordhoch markiert. Das Kursgeschehen unterhalb dieser Marke entwickelte sich zu einer langfristigen Top-Bildung, die im Januar dieses Jahres komplettiert wurde. Zuletzt verzeichnete der Anteilsschein im Mai ein 3-Jahres-Tief bei 77,01 USD. Nach einem Bounce vom dort befindlichen Support gelang ein erfolgreicher erneuter Test des Tiefs. Zuletzt etablierte der Wert eine Trading-Range oberhalb der zurückeroberten 50-Tage-Linie. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kursschub nähert sich das das Papier wieder der horizontalen Widerstandszone bei 107,86/111,35 USD an. Knapp darüber verläuft aktuell bei 113,49 USD die fallende 100-Tage-Linie. Eine ernsthafte zeitnahe Attacke auf die genannten Hürden ist wahrscheinlich. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde das mittelfristige Chartbild signifikant aufhellen. Mögliche nächste Kursziele lauten im Erfolgsfall 123,09 USD, 128,22 USD und 132,57/135,46 USD. Darüber wäre auf mittelfristige Sicht ein Vorstoß in Richtung 146-150 USD vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 91,03-93,14 USD kurzfristig kritisch. Ein Tagesschluss darunter würde ein Wiedersehen mit dem Unterstützungsbereich 77,01/77,97 USD nahelegen.