Der Anteilsschein des Online-Händlers Amazon.com (WKN: 906866) war vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 81,30 USD (splitbereinigt) bis auf ein im Juli 2021 verzeichnetes Allzeithoch bei 188,65 USD angestiegen. Die darunter etablierte mehrmonatige Trading-Range wurde schließlich im Januar nach unten aufgelöst und damit ein bedeutendes Verkaufssignal getriggert. Bis zum Mai sackte das Papier auf ein 2-Jahres-Tief bei 101,26 USD ab. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke entwickelte sich zu einer mehrmonatigen Bodenbildung. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen brach die Aktie am 29. Juli per Kurslücke aus der Stauzone aus und markierte ein 4-Monats-Hoch. Aktuell konsolidiert sie diesen Kursschub im Bereich des 50%-Retracements der letzten mittelfristigen Abwärtswelle. Ein weitergehender Pullback in Richtung der Unterstützung bei 128,99/129,33 USD würde nicht überraschen. Die bullishe Implikation des Ausbruchs aus der Stauzone würde erst mit einem signifikanten Tagesschluss unterhalb der Kurslücke bei 122,84 USD beseitigt. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste potenzielle Ziel- und Widerstandsbereiche bei 139,58/140,30 USD, 144,26 USD, 145,94-146,61 USD und 153,95-158,65 USD. Zur Aufhellung auch der längerfristigen Chartsituation müssten die Bullen die letztgenannte Barriere aus dem Weg räumen.