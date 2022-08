Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco Systems (WKN: 878841) hatte nach dem Markieren eines 3- Jahres-Tiefs bei 32,40 USD im März 2020 einen primären Aufwärtstrend gestartet, der die Notierung bis auf ein Ende 2021 gesehenes Dekadenhoch bei 64,29 USD beförderte. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Der etablierte Abwärtstrend schickte den Anteilsschein um in der Spitze rund 36 Prozent südwärts. Zuletzt konnte er sich oberhalb des im Mai bei 41,02 USD verzeichneten Verlaufstiefs stabilisieren und bildete eine mittelfristige Stauzone aus. Nach der jüngsten Überwindung der 50-Tage-Linie konsolidiert der Wert aktuell in einer Range knapp unterhalb der oberen Begrenzung der Handelsspanne. Unterstützt ist er derzeit bei 44,76/44,80 USD und 43,61-44,14 USD. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, befinden sich die Bullen in einer starken Position hinsichtlich einer ernsthaften Attacke auf die kritische Widerstandszone bei 45,87-46,51 USD. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde das mittelfristige Chartbild aufhellen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung 47,47-48,45 USD, 49,22-49,91 USD und 51,08/51,16 USD ermöglichen. Ein signifikanter Rutsch unter 43,61 USD würde das bullishe Szenario neutralisieren und ein Wiedersehen mit der Supportzone bei 41,02/41,35 USD nahelegen. Darunter würde schließlich der übergeordnete Abwärtstrend bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 39,22/39,39 USD, 37,60-38,12 USD und 35,28 USD. Das Unternehmen wird am 17. August seine Quartalszahlen präsentieren.