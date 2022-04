Nächste Unterstützungen:

33.747

33.557-33.697

33.250/33.365

Nächste Widerstände:

34.020-34.145

34.279-34.345

34.545/34.582

Damit zeigt die Notierung derzeit einen Stabilisierungsversuch im Abwärtstrend. Das kurzfristige Chartbild ist neutral zu werten. Mit einem signifikanten Anstieg über die aktuelle Hürde bei 34.020-34.145 Punkten würde sich das kurzfristige Bild leicht aufhellen mit einer weitergehenden Erholungschance in Richtung 34.279-34.345 Punkte und eventuell 34.279-34.345 Punkte. Erst oberhalb der letztgenannten Zone entstünde deutlicheres Potenzial in Richtung 34.545/34.582 Punkte und 34.843-35.000 Punkte. Unterstützt ist der Index aktuell bei 33.747 Punkten und 33.557-33.679 Punkten. Ein Rutsch darunter würde ein erstes Warnsignal für die Bullen senden. Unmittelbar bearishe Signale entstünden unterhalb von 33.250/33.365 Punkten sowie unterhalb von 33.110 Punkten. In diesem Fall wäre eine zeitnahe Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends mit nächsten Auffangbereichen bei 32.818 Punkten, 32.579 Punkten und 32.273 Punkten.